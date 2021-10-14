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Джаред Лето исполнил мечту тяжелобольной российской фанатки

Шоу-бизнес

27-й день рождения Настя отмечает в Царицынском хосписе. Каково же было удивление девушки, когда её поздравил сам американский рок-музыкант, лидер рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето. Музыкант — кумир Насти. Исполнить её мечту помог Иван Ургант.

Джаред Лето исполнил мечту тяжелобольной российской фанатки

Настя — настоящая поклонница Джареда и его музыкального коллектива. В песни Thirty Seconds To Mars девушка влюбилась ещё в одиннадцатилетнем возрасте. Композиции из альбомов группы она знает наизусть. Россиянка часами выстаивала в очереди, чтобы попасть на концерт прославленного исполнителя.

Сейчас девушка лечится в Царицынском хосписе от тяжёлого заболевания.

Брат Насти рассказал о мечте сестры работникам благотворительного фонда "Вера". Он сообщил, что Настя желает услышать слова поддержки от своего кумира.

Осуществление этого желания сначала казалось нереальным. Один из сотрудников фонда долго искала нужные контакты. Менеджер вспомнила, что Джаред Лето был гостем шоу "Вечерний Ургант".

Основательница фонда Нюта Федермессер лично связалась с Иваном Ургантом. Что было дальше — неизвестно, но Джаред Лето действительно по телефону поздравил Настю с днём рождения.

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Джаред Лето/Jared Leto. Вечерний Ургант - 289 выпуск, 17.03.2014
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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