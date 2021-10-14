Дана Борисова не может купить лекарство для больной COVID-19 матери

Звезда "Армейского магазина" Дана Борисова рассказала, что не может найти лекарственные препараты для матери, которая лежит в реанимации с коронавирусной инфекцией. Телеведущей объяснили, что лекарство можно купить только у "ковидной мафии".

Дана Борисова рассказала подписчикам о здоровье своей родительницы.

"Привет! Первым делом о состоянии мамы. Она в реанимации, под аппаратом, поражение лёгких 75 процентов, сатурация 95. Но у меня отлегло на душе, конечно. Состояние стабильное. Кстати, завтра у неё день рождения", — написала звезда ТВ в своём Instagram-аккаунте.

Знаменитость пожаловалась, что тщетно ищет прописанный врачами препарат.

"Препараты, которые попросили привезти в больницу ГЕПТРАЛ, ПУЛЬМИКОРТ, и самый основной САЛЬБУТАМОЛ, обзвонила аптеки в Москве, в наличии его нигде нет. Говорят, можно купить только у ковидной мафии. Слышали о такой? И чем от ковида лечили вас или ваших близких?" — спросила у фолловеров Дана.

Подписчики удивились такому дефициту.

"Я понять не могу, вы в своем уме, лекарства перечислены — обычные, и везде они есть. А если и нет, это не выход писать здесь посты, а рыть землю и искать эти необходимые лекарства, ведь мама в таком тяжелом состоянии", — писали в Сети.

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