Успенская хотела пожалеть Собчак, а в итоге припомнила ей всё

У Любови Успенской есть причины недолюбливать Ксению Собчак. Ранее журналистка довела её до слёз во время интервью о дочери. Королева русского шансона в непростой момент для Собчак хотела проявить великодушие, но ей это не удалось. Слова певицы получились назидательными и нравоучительными.

Исполнительница хита "А я сяду в кабриолет" заявила, что она не из тех, кто плетёт интриги за спиной.

Успенская призналась, что Собчак — из тех людей, с которыми она бы не хотела поддерживать приятельские отношения. При этом он выразила сожаление, что журналистка оказалась в такой ситуации.

"Прежде всего стоит говорить о тех, кого уже не вернуть. И их жизни ни чуть не менее ценные, чем Ксении Собчак или моя собственная. Мы все равны перед Господом. Соболезную семье погибшей девушки. Им ещё тяжелее, мне кажется, от того, что ещё долго этих непубличных людей будут публично обсуждать и тревожить, беспокоить их душевные раны", — написала певица в своём Instagram-аккаунте.

Успенская оценила пост Собчак о происшествии и предположила, что Ксения была ещё не способна сформулировать свои мысли правильно, когда написала его.

Исполнительница обратила внимание на то, что журналистка говорит в своём сообщении об аварии "больше о себе и деньгах".

Успенская не удержалась и вспомнила, чем её обидела Собчак.

"В свое время Ксения говорила о моей дочери как об избалованном, "золотом" ребенке. Но моя дочь, если и причинила вред, то только внутри своей семьи", — написала артистка.

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