Миро упрекнула Богомолова в молчании, и он исправился: "Жена отбивается"

Ранее блогер Лена Миро упрекнула Константина Богомолова в том, что он молчит по поводу ДТП, в которое попала его супруга Ксения Собчак. Режиссёр, наконец, высказался по поводу "смертельной аварии".

Ксения Собчак минимизировала своё присутствие в информационном пространстве после страшной автомобильной аварии в городе Сочи. Она объяснила, что на время прекращает работу в YouTube и на ТВ.

Журналистка защищает себя очень дозированно.

Беспощадный блогер Елена Миро укорила Константина Богомолова в том, что он не заступается за жену.

"Пока его жену рвут на части в Интернете и у Малахова, пока она сама, видимо, сильно наделав в штаны, строчит судорожные посты с кучей нестыковок, пока в анонимных каналах появляются однотипные заказные статьи о том, какая Ксения невиноватая женщина и прекрасная мать, Костик Богомолов молчит. Жена отбивается. Оправдывается. Мельтешит. А муж молчит", — пишет язвительный светский обозреватель.

Режиссёр исправился и призвал всех в этой непростой ситуации вести себя порядочно. Богомолов назвал подонками тех, кто использует трагедию, чтобы поквитаться с Собчак, прочитав ей нравоучения. Он отметил, что в этой ситуации жертвами стали все, в том числе и те, кто спасся.

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