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Подписчики поздравляют Прилучного с рождением ребёнка

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Звезда "Мажора" Павел Прилучный опубликовал снимок с новорожденным малышом, которого назвал своим.

Подписчики поздравляют Прилучного с рождением ребёнка

Павел Прилучный опубликовал в своём Instagram-аккаунте снимок с грудным ребёнком.

На фото артист просто светится от счастья, держа в руках очаровательного младенца. Н правой руке безымянного пальца звезды кино можно увидеть обручальное кольцо.

"Знакомьтесь, мой малыш…" — написал артист в своём микроблоге под трогательной фотографией.

Прилучный предпочитает держать в тайне свою личную жизнь. Ходят слухи, что он живёт со звездой "Папиных дочек" Мирославой Карпович.

Подписчики артиста предположили, что именно она подарила Прилучному наследника.

У Павла уже есть двое детей от брака с Агатой Муцениеце.

Пока Прилучный никак не комментирует появление у него младенца, но фолловеры уже осыпают его поздравлениями.

"Поздравляю!";

"Поздравляем. Как назвали?";

"Ага, и кольцо обручальное тоже его, вот так и женился и родили за один день", — комментировали снимок в сети.

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Автор: Елена Былкина
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