Слова Розы Сябитовой восприняли "как камень в огород" Бузовой

Ведущая шоу "Давай поженимся" Роза Сябитова, которая недавно поработала с Ольгой Бузовой на шоу "Звёзды в Африке" намекнула на то, что думать и делать у звезды "Дома-2" одновременно не получается.

Ольга Бузова на шоу "Звёзды в Африке" выдавала "мудрые" мысли. Знаменитость в частности изрекла: Если кажется, то это не кажется". Эта фраза вызвала смех участников шоу. Среди участников проекта была и Роза Сябитова.

Телесваха опубликовала в своём Instagram снимок Бузовой и поразмышляла о молодых звёздах.

"Либо думай, либо много делай", — гласит народная мудрость. Многие молодые блогеры и модные звёзды руководствуются второй частью этого высказывания, и в этом их проблема. Для того чтобы думать нужно время. Думать — это тоже работа. Делать много дел, и думать почти невозможно, потому и совершается много ошибок", — написала Сябитова в своём микроблоге.

Она посоветовала тем, кто хочет всё успеть, привлекать других, которые будут думать за вас.

Подписчики обратили внимание на то, что такие советы Сябитова написала под фотографией Бузовой.

"По-моему у Бузовой всё очень хорошо! И много добилась она! Не могу сказать, что я поклонница её, но иногда непонятно. почему она всех так бесит", — поделились своим мнением фолловеры. "Камень в огород Бузовой", — писали под постом Сябитовой в сети.

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