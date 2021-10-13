Экс-супруга Александра Серова рассказала о состоянии певца

Ранее композитор Игорь Крутой призвал поклонников Александра Серова молиться за здоровье артиста, который находится сейчас в реанимации с обширным поражением лёгких. Бывшая жена исполнителя хита "Ты меня любишь" рассказала о здоровье певца.

Елена Аворес надеется на благополучный исход лечения отца своей дочери.

Женщина попросила подписчиков своего Instagram верить в лучшее. При этом она призвала не одолевать её непрерывными расспросами о состоянии Александра Серова.

"Меня все спрашивают о здоровье Александра. Хочу сказать, что всё будет хорошо!" — отметила Аворес.

Игорь Крутой объяснил, что Серов находится под контролем. При этом композитор отмечал, что его другу и соратнику не помешают молитвы поклонников. Он попросил всех неравнодушных поставить в храме свечу за здравие Александра, который находится в зоне риска, так как ему уже 67 лет.

Дочь артиста Мишель Серова обнадёжила всех, кто переживает за здоровье её именитого отца.

"Он в надёжных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится и настроены только на позитивные новости! Желаем скорейшего выздоровления и позитивного настроения!" — написала Мишель в своём Instagram-аккаунте.

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