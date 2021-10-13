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Успенская и Басков - любовь или эпатаж?

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

После прошедшего недавно концерта, посвящённого приближающемуся юбилею "золотого голоса" российской эстрады, светская тусовка и фанаты Николая Баскова гадают: неужели у певца новый роман?

Поводом для пересудов стал "страстный поцелуй", в котором слились на сцене Басков и королева шансона Любовь Успенская.

 

© "Собеседник"

Вспомнили фанаты и про дуэт исполнителей — песню "Большая любовь", который сейчас звучит на всех радиостанциях страны, и про то, что Успенская в последнее время щедра на комплименты коллеге по цеху:

"Коля — настоящий мужчина! Он такой нежный, заботливый, обходительный", — цитирует "Собеседник" слова, сказанные ей в интервью изданию.

Психолог Татьяна Потёмкина, отвечая на вопрос журналиста издания PopCornNews, напомнила предыдущие романы Баскова, отметив, что "как-то у него с молодыми женщинами не складывается" и предположила, что певец вполне может "переключиться на более зрелых коллег". По словам эксперта, люди, у которых настолько тесная — как у Баскова — связь с матерью, подобное поведение — норма. Ведь речь скорее идет о духовном родстве, чем о физической близости:

"Это может быть увлеченностью, духовным родством. Может быть, это стремление к телесной связи или эпатаж. А вообще, такое часто бывает. Агата Кристи прожила с человеком, который был ее моложе. Все были счастливы. Такое бывает, это нормально", — цитирует слова психолога PopCornNews.

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Николай Басков и Любовь Успенская - Большая любовь
Автор: Ольга Лебедева
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