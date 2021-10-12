Советская и российская актриса Нонна Гришаева опубликовала в своём Instagram-аккаунте видео, на котором рассказала о самочувствии и отменённых из-за состояния здоровья спектаклях в московском Театре имени Вахтангова.
Гришаева отметила, что чувствует себя как и раньше, прекрасно. Она подчеркнула, что не болеет коронавирусной инфекцией. Актриса сдала два теста и оба показали отрицательный результат, в отличие от прошлого раза.
"Мой первый тест оказался ошибочным", — заявила Гришаева.
Она также отметила, что известны случаи, когда больной "ковидом" человек сдавал тест и при этом получал отрицательный результат. Актриса же попала в обратную ситуацию. Она всё ещё находится на карантине, а спектакли не возвращают в программу.
"Пока не знаю, что с этим сделать… И как быть", — заключила Гришаева.
Кроме того, она попросила совета у подписчиков. Пользователи оставили следующие комментарии:
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