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Лиза Арзамасова устроила игривую осеннюю фотосессию

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова похулиганила в осенней листве, обнажив красивые ножки.

Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова

Актриса, которая недавно стала мамой, не лишилась игривого настроения. Обворожительная артистка, которая умеет ловить красоту момента, не пропустила ласковые деньки бабьего лета и устроила фотосессию в осеннем стиле.

Звезда театра и ТВ подошла к фотографиям весьма творчески. На снимке, опубликованном в Instagram, Елизавета запечатлена лежащей в груде листвы. Из горы опавших листьев виднеются лишь её красивые ножки в туфлях на высоком каблуке.

"Инкогнито. Такая осень располагает к хулиганству", — написала молодая супруга Ильи Авербуха под фото.

Подписчики оценили красоту снимков и особую выдумку Арзамасовой.

"Я не узнаю вас в гриме";

"Прекраснейшее и наикрасивейшее хулиганство!";

"Лиза, спасибо Вам за позитив и хорошее настроение в ленте";

"Осеннее настроение. Здорово, наверное, поваляться в золоте опавших листьев";

"Лиза, такого фото ещё не было ни у кого. Очень креативненько", — писали фолловеры.

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