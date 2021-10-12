Лиза Арзамасова устроила игривую осеннюю фотосессию

Звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова похулиганила в осенней листве, обнажив красивые ножки.

Лиза Арзамасова

Актриса, которая недавно стала мамой, не лишилась игривого настроения. Обворожительная артистка, которая умеет ловить красоту момента, не пропустила ласковые деньки бабьего лета и устроила фотосессию в осеннем стиле.

Звезда театра и ТВ подошла к фотографиям весьма творчески. На снимке, опубликованном в Instagram, Елизавета запечатлена лежащей в груде листвы. Из горы опавших листьев виднеются лишь её красивые ножки в туфлях на высоком каблуке.

"Инкогнито. Такая осень располагает к хулиганству", — написала молодая супруга Ильи Авербуха под фото.

Подписчики оценили красоту снимков и особую выдумку Арзамасовой.

"Я не узнаю вас в гриме"; "Прекраснейшее и наикрасивейшее хулиганство!"; "Лиза, спасибо Вам за позитив и хорошее настроение в ленте"; "Осеннее настроение. Здорово, наверное, поваляться в золоте опавших листьев"; "Лиза, такого фото ещё не было ни у кого. Очень креативненько", — писали фолловеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.