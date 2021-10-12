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Стендап-комика Лолаеву заставили извиняться за остроту

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Все помнят историю комика Идрака Мирзализаде, который поплатился за шутку, которую посчитали русофобской. Он не единственный комик, который поплатился за спорный юмор. Коллеги Идрака по юмористическому цеху предпочли несколько раз извиниться, дабы не навлечь на себя гнев обиженных.

В Северной Осетии организовали травлю комиков

Стендап-комика Ариану Лолаеву принудили дважды попросить прощения за шутку про осетинский пирог.

Началось всё с того, что в 2020 году комик Александр Ни пошутил про блюдо национальной осетинской кухни во время прожарки. Ариана подыграла выступающему.

В 2021 это видео произвело эффект разорвавшейся бомбы. Размножились кадры в осетинских пабликах.

В пабликах стали травить комиков. Жители Осетии объяснили, что объектом шутки стала не просто еда, а священный символ народа.

Несколько дней назад Ариана и Александр записали извинения. Это ещё больше разозлило сетевых критиков. У девушки потребовали более искренних слов раскаяния.

Почему-то именно слова Арианы больше всего уязвили интернет-пользователей. Комику продолжили угрожать, поэтому Лолаева записала ещё одно извинение на камеру.

"Я лишилась работы, от меня отвернулись многие люди, я потеряла родину", — жалуется со слезами на глазах на видео девушка.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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