Шаляпин посвятил песню умершей супруге: "Тебя никогда не увижу"

Недавно овдовевший Прохор Шаляпин решил почтить память умершей супруги трогательной песней, написанной специально в честь Татьяны Дэвис.

Сам Прохор Шаляпин не взялся за ответственное дело, поручив написать прощальную песню композитору Олегу Шаумарову. Песня получила название "Тебя обнимал".

Автор композиции отметил, что написать песню в честь почившей супруги Шаляпина не составило для него никакого труда.

"Шаляпин позвонил мне, когда ещё никто, в том числе пресса, не знали (о смерти Татьяны Дэвис. — Прим. ред.), он попросил меня написать песню, которая была посвящена ей. Он мне передал своё состояние, и мы с поэтессой Ларисой Фоминой написали эту песню буквально за один день, она как горячий пирожок, можно сказать", — цитирует слова музыканта Пятый канал.

Композиция повествует о любви. В ней есть также предчувствие несправедливости судьбы, не позволившей молодожёнам наслаждаться совместным счастьем.

"Я так сильно тебя обнимал, будто страшно уже тосковал, отрицая решение свыше, что тебя никогда не увижу…" — звучат слова новой песни.

Композитор Олег Шаумаров высоко оценивает результат творческой работы. Он уверен, что песня получилась такая, какая она и должна быть.

Музыкант отметил, что у Прохора были мураши, когда он услышал первые аккорды песни.

"На самом деле Прохор давно должен был петь, но тут такое несчастье… и он запел", — сказал Шаумаров.

Композитор считает, что Прохора эта песня прославит, а его музыкальная карьера резко пойдёт в гору.

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