Больная COVID-19 Гузеева вышла на связь с поклонниками

Ведущая шоу "Давай поженимся!" Лариса Гузеева, госпитализированная с коронавирусом, поддерживает свои эмоциональные силы, смотря любимые советские мультфильмы.

Телеведущая ранее признавалась, что ей очень страшно, так как её поразила коронавирусная инфекция.

Молчание звезды ТВ в Instagram поклонники актрисы воспринимали с тревогой. Телеведущая просила не донимать её и её близких звонками.

При этом знаменитость периодически всё-таки посылает о себе весточку в социальных сетях.

Главная телесваха страны опубликовала видео в разделе "сторис". Телеведущая сняла экран телевизора. Она поделилась с фолловерами фрагментом советского мультфильма "Котёнок по имени Гав". В забавном эпизоде щенок и котёнок делят сосиску.

Гузеева тяжело переносит коронавирус. Сообщалось, что её лёгкие поражены более чем на 60%. Её спасали с помощью дорогостоящего препарата и кислородного шлема.

Судя по тому, что звезда фильма "Жестокий романс" смотрит добрые советские мультики, можно надеяться, что Гузеева восстанавливается после тяжёлого недуга. Вероятно, что самый острый период болезни уже позади.

Интернет-пользователи шутят, что просмотр добрых старых мультфильмов действует лучше любого лекарства.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.