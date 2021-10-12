Игорь Крутой попросил молиться за здоровье Александра Серова

О болезни музыканта стало известно в минувшую пятницу, однако на связь друзья Александра Серова вышли только сегодня. По словам композитора Игоря Крутого, состояние артиста стабильно тяжёлое.

Александр Серов

"Мой друг Саня заболел этой "заразой", помочь ему, при всём моём желании, я не могу. У меня ко всем подписчикам нашего Салона огромная просьба — помолиться и, при возможности, поставить свечу за скорейшее выздоровление Саши Серова", — написал композитор в своём Instagram-аккаунте. (Орфография и пунктуация автора сохранены).

Певца госпитализировали в больницу с обширным поражением лёгких в эту пятницу. По сообщению врачей, дыхательные органы повреждены коронавирусом на 75%. Сначала Серов лечился в больнице около его дома. Когда же состояние артиста стало ухудшаться, его направили в другой госпиталь. Сейчас музыкант находится в реанимации.