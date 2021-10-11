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Рудковская не увидела вину журналиста в скандале с Загитовой

Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала скандал, который произошел между фигуристкой Алиной Загитовой на матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), где играли клубы "Ак Барс" и "Металлург".

Рудковская не увидела вину журналиста в скандале с Загитовой

Ранее журналист издания "Спорт-Экспресс" Рустам Имамов рассказал, что Загитова подошла к нему после хоккейного матча и грубо потребовала удалить фотографии с ней, которые были сделаны во время спортивного мероприятия.

"Алина вела себя явно не так, как следует олимпийской чемпионке. Судите сами, фраза "Я вас засужу, у меня такие связи!" была уместна в этой истории?" — написал Имамов в своем Telegram-канале.

В беседе с изданием NEWS. ru Рудковская отметила, что если известный человек приходит на публичное мероприятие, то он должен понимать, что на него неизбежно обратят внимание зрители или пресса. Она привела в пример международный теннисный турнир "Уимблдон", где на первых рядах можно встретить много звёзд, которых фотографируют так же много, как и самих теннисистов.

"Если ты сидишь на трибуне, ты должен быть готов, что тебя будут снимать. Я удивлена тем, что сказала Алина Загитова", — сказала Рудковская.

По его словам, если публичный человек не хочет привлекать внимания, то ему не стоит ходить на такие масштабные мероприятия. Можно взять с собой охранников, которые будут просить журналистов удалить фотографии. Но представители СМИ могут не согласиться это сделать и не нарушат никаких законов, добавила продюсер.

В данном случае Рудковская не увидела "никаких нарушений со стороны прессы, потому что журналист выполнял чётко свою работу".

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Автор: Игорь Рябов
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