Брак Прохора Шаляпина с Татьяной Дэвис могут аннулировать

Звёздный адвокат Александр Бенхин провёл большое расследование и нашёл доказательства того, что бизнес-леди из Канады Татьяна Дэвис действительно умерла. Юрист очень хорошо поработал, чтобы докопаться до истины в этой сложной истории.

Бенхин изначально подозревал, что Татьяна Дэвис жива и сознательно ввела всех в заблуждение, инсценировав свою смерть от коронавируса. После, однако, юрист нашёл всё же весомые доказательства того, что владелица сети юридических фирм Канады действительно скончалась. Он обнаружил информацию о кончине предпринимательницы на авторитетных источниках.

Адвокат не сомневается, что брак артиста Прохора Шаляпина с иностранной гражданкой подлинный.

"В Америке очень сложная система бракосочетания. Там сначала выдаётся лицензия на заключение брака, потом происходит церемония бракосочетания, там по желанию подписывается молодожёнами декларация о намерении вступить в брак", — цитирует слова Александра Бенхина "Комсомольская правда".

Юрист углубился в брачное законодательство США и Канады. Он предположил, что из-за скоропостижной смерти Дэвис, их брак с Шаляпиным, возможно, не прошёл всех юридических процедур, поэтому может быть аннулирован.

"А уже сам непосредственно документ о заключении брака выдаётся три месяца спустя. Поэтому в данном случае брак был действительно заключён, была церемония, они признаны парой с точки зрения американского законодательства. А поскольку есть ещё чуть меньше двух месяцев для получения свидетельства о браке, всё это можно аннулировать в связи со смертью невесты, — уточнил Бенхин.

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