Искусанная клопами Васильева пригласила Шаляпина к себе на ночь

Актриса Татьяна Васильева пожаловалась на напасть в виде кровососущих насекомых у себя в квартире. Прохор Шаляпин, который дал артистке "дельный" совет, тут же получил приглашение от Васильевой переночевать у неё пьяным.

Звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" Татьяна Васильевна рассказала о том, как её в квартире одолели клопы. Эти мелкие твари, по словам актрисы, оккупировали её жильё после открытия подвала.

Васильева, видя на своём теле укусы, спросила, как в этом плане обстоят дела у соседей. Жильцы дома актрисы отказались с ней общаться на эту тему, поэтому она осталась со своей проблемой один на один.

Недавно овдовевший Прохор Шаляпин, который тоже принимал участие в шоу на канале НТВ, проявил удивительную осведомлённость из жизни насекомых паразитов.

Шаляпин объяснил, что клопы и тараканы вместе не уживаются, так как эти насекомые являются биологическими врагами. Кроме того, артист дал Васильевой необычный совет.

"Они не кусают пьяных людей. Таня, если вы будете чуть-чуть выпивать, то они не покусают", — сказал Прохор в эфире НТВ.

Такая рекомендация пришлась артистке не по душе. Она предложила Прохору прийти к ней домой и переночевать там пьяным, чтобы на своей шкуре проверить спорный совет.

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