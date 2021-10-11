Актриса Татьяна Васильева пожаловалась на напасть в виде кровососущих насекомых у себя в квартире. Прохор Шаляпин, который дал артистке "дельный" совет, тут же получил приглашение от Васильевой переночевать у неё пьяным.
Звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" Татьяна Васильевна рассказала о том, как её в квартире одолели клопы. Эти мелкие твари, по словам актрисы, оккупировали её жильё после открытия подвала.
Васильева, видя на своём теле укусы, спросила, как в этом плане обстоят дела у соседей. Жильцы дома актрисы отказались с ней общаться на эту тему, поэтому она осталась со своей проблемой один на один.
Недавно овдовевший Прохор Шаляпин, который тоже принимал участие в шоу на канале НТВ, проявил удивительную осведомлённость из жизни насекомых паразитов.
Шаляпин объяснил, что клопы и тараканы вместе не уживаются, так как эти насекомые являются биологическими врагами. Кроме того, артист дал Васильевой необычный совет.
"Они не кусают пьяных людей. Таня, если вы будете чуть-чуть выпивать, то они не покусают", — сказал Прохор в эфире НТВ.
Такая рекомендация пришлась артистке не по душе. Она предложила Прохору прийти к ней домой и переночевать там пьяным, чтобы на своей шкуре проверить спорный совет.
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