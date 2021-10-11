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Шаляпин обратился к хейтерам после смерти жены: "Мне совершенно плевать"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин устал от критики сетевых моралистов. Вдовец, которого со всех сторон одолевают недоброжелатели, сделал новое признание после смерти канадской миллионерши Татьяны Дэвис.

Шаляпин обратился к хейтерам после смерти жены: "Мне совершенно плевать"

Вдовец высказал всё, что думает о язвительных хейтерах.

Прохор Шаляпин считает поведение тех, кто обсуждает смерть его супруги в негативном ключе, недостойным. Он отметил, что не обращает никакого внимания на весь негатив, который его в последнее время окружает.

"Мне совершенно плевать, что несут хейтеры и какой бред, изгаляясь, пишут СМИ о моей трагедии. Всё, что вы видите во мне, — это не моё, это ваше… Оправдываться за свою жизнь и смерть Тани я ни перед кем не собираюсь — я никому ничего не должен", — подчеркнул артист в своём Instagram-аккаунте.

Прохор объяснил, что всё подробно рассказал в программе Андрея Малахова и ему нечего добавить к сказанному.

Подписчики Прохора поддержали певца в непростой период его жизни.

"Мы с тобой! Искренни соболезную! Держись Дорогой! Любых хейтеров накажем в "Дзюдо со Звёздами";

"Прошенька, ты огромный молодец, смотрела и рыдала! Жалко, что так вышло, но не опускай руки, я уверена, что ты ещё будешь счастлив";

"Абсолютно правильная позиция! Давно заметил: чем меньше люди в теме, тем яростнее и абсурднее нападки и домыслы", — писали фолловеры под постом певца.

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Вдовец Шаляпин выступил с важным заявлением о смерти супруги
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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