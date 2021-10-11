Шаляпин обратился к хейтерам после смерти жены: "Мне совершенно плевать"

Выпускник "Фабрики звёзд" Прохор Шаляпин устал от критики сетевых моралистов. Вдовец, которого со всех сторон одолевают недоброжелатели, сделал новое признание после смерти канадской миллионерши Татьяны Дэвис.

Вдовец высказал всё, что думает о язвительных хейтерах.

Прохор Шаляпин считает поведение тех, кто обсуждает смерть его супруги в негативном ключе, недостойным. Он отметил, что не обращает никакого внимания на весь негатив, который его в последнее время окружает.

"Мне совершенно плевать, что несут хейтеры и какой бред, изгаляясь, пишут СМИ о моей трагедии. Всё, что вы видите во мне, — это не моё, это ваше… Оправдываться за свою жизнь и смерть Тани я ни перед кем не собираюсь — я никому ничего не должен", — подчеркнул артист в своём Instagram-аккаунте.

Прохор объяснил, что всё подробно рассказал в программе Андрея Малахова и ему нечего добавить к сказанному.

Подписчики Прохора поддержали певца в непростой период его жизни.

"Мы с тобой! Искренни соболезную! Держись Дорогой! Любых хейтеров накажем в "Дзюдо со Звёздами"; "Прошенька, ты огромный молодец, смотрела и рыдала! Жалко, что так вышло, но не опускай руки, я уверена, что ты ещё будешь счастлив"; "Абсолютно правильная позиция! Давно заметил: чем меньше люди в теме, тем яростнее и абсурднее нападки и домыслы", — писали фолловеры под постом певца.

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