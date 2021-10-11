Татьяна Брухунова предстала в образе "бабушка style"

Супруга Евгения Петросяна продолжает поражать публику своими экстравагантными образами. В очередной раз Татьяна Брухунова нарвалась на критику сетевых эстетов. Женщина не дала себя в обиду и отчитала фолловеров за неуместные советы.

Татьяна Брухунова

Татьяну Брухунову часто критикуют за возрастные образы. Женщина любит экспериментировать с одеждой. Иногда сложные дизайнерские решения супруги юмориста не находят одобрения у аудитории.

Очередной образ Татьяны можно воспринимать как смелую провокацию. Брухунова не только нестандартно нарядилась, но и сопроводила снимок подписью, которая подействовала на хейтеров как красная тряпка на быка.

"Каждое утро открывая шкаф я примеряю на себя новую роль. Сегодня Babushka style!" — написала Татьяна под фото в своём Instagram-аккаунте.

Нашлись подписчики, которые посчитали, что образ получился не очень удачным.

"Это перебор", — писали в сети.

Брухунова объяснила, что не спрашивала ни у кого совета.

"Я от Вас вообще ничего не жду. Но позвольте уточнить: где в моем посте Вы увидели вопрос к аудитории "Нравится ли Вам?!"" — написала Татьяна.

Впрочем, некоторые подписчики похвалили жену Петросяна за оригинальность.

"А мне навевает стиль Мэри Поппинс — в современном прочтении. По-осеннему тепло и комфортно; "Ой, нет, не Babushka style, мне первое, что пришло на ум-мисс Марпл… такая милая, изящная, только без обид, ок?" — писали доброжелательно настроенные подписчики Брухуновой.

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