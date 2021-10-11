Супруга Евгения Петросяна продолжает поражать публику своими экстравагантными образами. В очередной раз Татьяна Брухунова нарвалась на критику сетевых эстетов. Женщина не дала себя в обиду и отчитала фолловеров за неуместные советы.
Татьяну Брухунову часто критикуют за возрастные образы. Женщина любит экспериментировать с одеждой. Иногда сложные дизайнерские решения супруги юмориста не находят одобрения у аудитории.
Очередной образ Татьяны можно воспринимать как смелую провокацию. Брухунова не только нестандартно нарядилась, но и сопроводила снимок подписью, которая подействовала на хейтеров как красная тряпка на быка.
"Каждое утро открывая шкаф я примеряю на себя новую роль. Сегодня Babushka style!" — написала Татьяна под фото в своём Instagram-аккаунте.
Нашлись подписчики, которые посчитали, что образ получился не очень удачным.
"Это перебор", — писали в сети.
Брухунова объяснила, что не спрашивала ни у кого совета.
"Я от Вас вообще ничего не жду. Но позвольте уточнить: где в моем посте Вы увидели вопрос к аудитории "Нравится ли Вам?!"" — написала Татьяна.
Впрочем, некоторые подписчики похвалили жену Петросяна за оригинальность.
"А мне навевает стиль Мэри Поппинс — в современном прочтении. По-осеннему тепло и комфортно;
"Ой, нет, не Babushka style, мне первое, что пришло на ум-мисс Марпл… такая милая, изящная, только без обид, ок?" — писали доброжелательно настроенные подписчики Брухуновой.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Газовый кризис в Европе имеет все шансы войти в анналы истории. Дефицит голубого топлива, небывалые цены на него сказываются на жизни миллионов европейцев и могут иметь свои политические последствия. Сегодня политики в Евросоюзе далеки от признания собственных ошибок и склонны винить в своих бедах "Газпром". Между тем Россия хочет помочь Европе дополнительными поставками газа, хотя та упорно этому противится.