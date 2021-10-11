Татьяна Васильева рассказала о ссоре с Шифриным

Татьяну Васильеву и Ефима Шифрина долгое время связывала крепкая дружба, однако в какой-то момент между артистами пробежала чёрная кошка.

Актриса Татьяна Васильева объяснила, что стало причиной её разногласий с популярным артистом эстрады Ефимом Шифриным.

Многие годы звёзды творчески сотрудничали, однако в какой-то момент их пути разошлись.

Васильева рассказала, что несколько лет назад вместе с Шифриным они готовили постановку.

С новой программой знаменитости собирались гастролировать вместе. Неожиданно для артистки юморист сорвался и уехал в одиночный тур.

"Я так думаю, что он уехал на всё лето на заработки, а меня кинул. Я надеялась летом поработать, но он решил сам заработать", — поведала Васильева в эфире канала НТВ.

Актриса уверила, что их совместная постановка всё равно получилась отличной.

Судя по всему, актриса не держит зла на своего приятеля. Она высоко ценит его талант и ностальгирует по тем временам, когда общалась с Шифриным.

Татьяна Васильева ранее отмечала, Ефим Шифрин очень ранимый, и многое воспринимает в штыки. Такие разногласия нередко приводили к ссорам прямо во время репетиций на театральной сцене.

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