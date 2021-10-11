Жильё покойной супруги Шаляпина выставили на продажу, пока она была в коме

Юрист Александр Бенхин отыскал доказательства того, что элитную квартиру Татьяны Дэвис в столице Канады хотят продать.

Звёздный юрист Александр Бенхин находит всё новые обстоятельства таинственной смерти супруги Прохора Шаляпина.

Адвокат выяснил, что шикарную квартиру Дэвис в деловом районе Оттавы выставили на продажу в период, когда бизнес-леди лечилась от коронавируса в клинике.

Бенхин в интервью Пятому каналу заявляет, что информация о продаже появилась 24 сентября. Объявление до сих пор актуально.

Стоимость жилья в Канаде оценивают почти в 400 тысяч канадских долларов — это больше 23 миллионов рублей. В жилье с недавним ремонтом — две комнаты и две ванные. В апартаментах — огромный балкон, дизайнерская мебель и гранитные столешницы.

Юрист отмечает, что сама Дэвис выставить квартиру на продажу не могла, так как в этот период уже около месяца находилась в коме.

Найденная информация заставила Бенхина подозревать, что Дэвис, возможно, жива.

Ранее он уже заявлял о подобной вероятности, отмечая, что весть о смерти состоятельной гражданки Канады — обман мирового масштаба.

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