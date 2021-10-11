Юрист Александр Бенхин отыскал доказательства того, что элитную квартиру Татьяны Дэвис в столице Канады хотят продать.
Звёздный юрист Александр Бенхин находит всё новые обстоятельства таинственной смерти супруги Прохора Шаляпина.
Адвокат выяснил, что шикарную квартиру Дэвис в деловом районе Оттавы выставили на продажу в период, когда бизнес-леди лечилась от коронавируса в клинике.
Бенхин в интервью Пятому каналу заявляет, что информация о продаже появилась 24 сентября. Объявление до сих пор актуально.
Юрист отмечает, что сама Дэвис выставить квартиру на продажу не могла, так как в этот период уже около месяца находилась в коме.
Найденная информация заставила Бенхина подозревать, что Дэвис, возможно, жива.
Ранее он уже заявлял о подобной вероятности, отмечая, что весть о смерти состоятельной гражданки Канады — обман мирового масштаба.
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