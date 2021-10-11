Собчак заявила, что поможет пострадавшим в смертельном ДТП

Против Ксении Собчак в сети устроили настоящую травлю. Знаменитость обвиняют в том, что она "скрылась" с ДТП, показав безразличие к тем, кто пострадал в "Фольксвагене". К общественности обратилась подруга погибшей в аварии женщины, которая заявила, что Собчак игнорирует её призывы о помощи. Журналистка прокомментировала все претензии в свой адрес.

Ксения Собчак объяснила, что уехала в аэропорт после ДТП, так как не могла бы при всём желании помочь пострадавшим, зато теперь она готова принять участие в судьбе жертв аварии.

"Сейчас разговаривали с мужем Оксаны Садовник (второй пассажирки "Фольксвагена". — Прим. ред.). Она жива, слава богу, сообщения про то, что она вторая погибшая — ложь. Муж в бешенстве от сообщений о её смерти и просит перестать журналистов творить такое с его семьей", — пишет Ксения в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

Собчак призвала всех не плодить фейки о смерти Оксаны Садовник. Об этом её попросили родственники пострадавшей.

"По состоянию — оно тяжёлое, у неё травма головы, лёгких, бедра, ей удалили селезёнку. Но она слава богу жива. В ближайшее время мы с ее мужем решим вопрос с ее дальнейшим лечением в Москве. Найдём врачей. Он несколько раз говорил, что у него нет никаких претензий ко мне, но дело и не в этом. А в том что хватит метать фейки и драконить семьи пострадавших. У Оксаны есть маленький ребёнок, у него день рождения в четверг, имейте совесть", — призвала журналистка любителей распространять недостоверные слухи.

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