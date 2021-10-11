Досталось от силовиков: Джаред Лето пострадал на митинге антипрививочников

Известный актёр и певец Джаред Лето во время поездки в Рим проходил мимо акции протеста антипрививочников и решил снять митинг для своего Instagram. Однако во время столкновения полицейских с населением обладатель "Оскара" пострадал от распыления слезоточивого газа.

Пользователи соцсетей обеспокоились состоянием своего кумира. Многие из них написали в комментариях, что Лето оказался в неправильное время в неправильном месте. По их словам, нужно было просто обойти митинг стороной и не фотографировать сотрудников полиции.

Актёр позже объяснил в своем Instagram-аккаунте, что итальянцы выступали против введения сертификации Green Pass, согласной которой жители обязательно должны пройти вакцинацию или предъявить отрицательный результат ПЦР-теста.

За отсутствие таких документов им грозят крупные штрафы.

Джаред Лето подчеркнул, что на митинг вышли тысячи людей, которые не поддержали новые правила.

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