Известный актёр и певец Джаред Лето во время поездки в Рим проходил мимо акции протеста антипрививочников и решил снять митинг для своего Instagram. Однако во время столкновения полицейских с населением обладатель "Оскара" пострадал от распыления слезоточивого газа.
Пользователи соцсетей обеспокоились состоянием своего кумира. Многие из них написали в комментариях, что Лето оказался в неправильное время в неправильном месте. По их словам, нужно было просто обойти митинг стороной и не фотографировать сотрудников полиции.
За отсутствие таких документов им грозят крупные штрафы.
Джаред Лето подчеркнул, что на митинг вышли тысячи людей, которые не поддержали новые правила.
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