Моргенштерн специально для бабушки утроил ещё одну свадьбу

Российский рэп-исполнитель Моргенштерн организовал ещё одно свадебное гуляние специально для своей бабушки. Молодожёны отпраздновали бракосочетание в кругу близких родственников в Уфе.

"Мы все знали, что Алишер сделал свою свадьбу в Уфе только из-за бабушки, не сказав ей об этом. <…> Только в конце вечера я сказала ей обо всём. Моя мамочка прослезилась и я, конечно, вместе с ней", — написала мама певца в своём Instagram-аккаунте.

Бабушка Алишера не могла прилететь в Москву на основной праздник из-за плохого самочувствия. Однако певец посчитал, что она не должна остаться без свадебного гуляния. К тому же нашумевшее торжество Моргенштерна и Дилары иначе как "трешем" поклонники не называют.

Моргенштерн и его избранница инста-модель Дилара Зинатуллина поженились в конце августа. Праздник посетил почти весь звёздный состав российской эстрады. В качестве тамады выступила Ксения Собчак. Блогер Настя Ивлеева явилась в траурном одеянии с покрытым чёрной вуалью лицом, а станцевали молодожёны по хит 2001 года Серова "Я люблю тебя до слёз".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.