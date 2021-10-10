Была в шоке: Бузову позвали замуж на съёмках шоу

Во время съёмок белорусской версии шоу X Factor участник Дмитрий Сивчик признался в любви и предложил руку и сердце Ольге Бузовой. По словам очевидцев, звезда сначала была шокирована, но потом нашлась что ответить.

Молодой певец вышел на сцену и обратился к Ольге, которая была в жюри. Сивчик рассказал, что давно влюблён в артистку и готов на ней жениться. А потом пошёл на судейский помост и преподнёс Бузовой букет цветов и кольцо, передаёт "Пятый канал".

Впрочем, по словам очевидцев, певица не сразу поняла, что происходит и несколько раз переспросила Сивчика о его намерениях.

Как позже сообщили организаторы конкурса: "Она сказала "Да".

Фанаты певицы отреагировали на согласие Бузовой неоднозначно. Недавно она пережила болезненное расставание с рэпером Давой. Фоловеры уверены, что ей необходимо хорошо подумать, прежде чем выходить замуж за "случайного парня".

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