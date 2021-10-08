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Врач высказался по поводу лечения Гузеевой дорогостоящим препаратом

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Ранее СМИ сообщали, что Ларисе Гузеевой назначили препарат, одна ампула которого стоит 50 тысяч рублей. Медик объяснил, для чего нужно дорогостоящее лекарство.

Врач высказался по поводу лечения Гузеевой дорогостоящим препаратом

Врач-онколог, доктор медицинских наук, главврач клиники НАКФФ Антон Иванов оценил состояние Гузеевой, исходя из того, что её намереваются лечить препаратом "Артлегиа".

Медик отметил, что это лекарство назначают тяжело больным пациентам.

"Её анализы крови показывают сильное воспаление, а лёгкие поражены на 50% и более процентов. Иначе новый медикамент ей попросту не назначили бы, — цитирует слова Иванова "Комсомольская правда".

Доктор обратил внимание на то, что он не является лечащим врачом Гузеевой. При этом он исходит из общеизвестных сведений. Телеведущей 62 года, у неё есть избыточный вес, поэтому она находится в группе риска.

Названный препарат, однако, по словам врача, следует применять крайне осторожно.

"Ведь любой препарат для снижения иммунного ответа чреват присоединением болезни микробной этиологии. Такие тяжёлые пациенты могут погибнуть от гнойно-септических осложнений. Поэтому в случае с препаратом "Артлегиа" очень важно правильно рассчитать дозировку и вовремя ввести его в организм больного: именно в тот момент, когда начинается цитокиновый шторм. Ни позже, ни раньше", — сказал Антон Иванов.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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