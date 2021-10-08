Физиогномист объяснила, как Шаляпин на самом деле относился с Дэвис

Эксперт в сфере эмоций оценила поведение Прохора Шаляпина на торжестве в честь его бракосочетания с Татьяной Дэвис и пришла к интересным выводам.

Физиогномист Елена Мифф объяснила, как Прохор Шаляпин на самом деле относился к своей супруге. Она проанализировала кадры со свадьбы шоумена с бизнес-леди и отметила примечательные моменты в их отношениях.

Специалист по эмоциям не поверила в слова Шаляпина о том, что он не любил свою избранницу.

"Да, Прохор неоднократно говорил, что ему в жены нужна только высокоматериально обеспеченная женщина, а, как известно, Татьяной такой и была", — цитирует слова эксперта Пятый канал.

Артист, нашедший выгодную партию, отмечал, что Татьяна подходит ему по психотипу.

Мифф обратила внимание на то, что Дэвис сторонилась гостей на свадебной церемонии, Шаляпин же старался ей угодить. Он обнимал и целовал супругу. По словам эксперта, это было настоящим проявлением чувств.

"Это были теплые, абсолютно волшебные минуты внутреннего счастья, при этом Прохор был даже немного растерян: все-таки это первая свадьба в его жизни", — уверена Елена Мифф.

Специалист объяснила, что Прохор действительно полюбил избранницу.

"Прохор действительно полюбил Татьяну, и эта история не до конца про деньги", — уверена физиогномист.

Елена Мифф не сомневается в искренности шоумена.

"Можно однозначно сказать, что да, с точки зрения физиогномики, Прохор был искренен в отношениях с Татьяной, он действительно полюбил Татьяну Дэвис. Прохор с Татьяной не играл", — отметила физиогномист.

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