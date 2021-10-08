Якубовича терзают муки совести за смертельное ДТП

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович признался, что стал участником ДТП со смертельным исходом. Этот страшный эпизод жизни заставляет звезду ТВ испытывать острое чувство вины.

Народный артист России объяснил, что он не виноват в происшедшем, но всё же не может отделаться от мысли, что виноват перед человеком, который лишился жизни на его глазах.

Леонид Якубович отметил, что эта ситуация всегда будет его мучить.

"Это не я попал в аварию. Это он попал. Целый год тянулось следствие. Он был пьян просто в хлам. Несчастный случай. Но даже при условии, что я вообще ни в чем не виноват, 1% [ответственности] - мой. Значит, я где-то не скосил глаза. Поэтому 1% мой, что бы ни случилось. Это всегда, за рулем точно", — поделился своими терзаниями Леонид Якубович в YouTube-передаче "Алена, блин!" с Алёной Жигаловой.

Несчастный случай произошёл 20 лет назад. Знаменитый телеведущий сбил насмерть пешехода на Волоколамском шоссе.

Виновником ДТП после длительного разбирательства признали погибшего.

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