Больную COVID-19 Гузееву будут спасать с помощью кислородного шлема

Ранее сообщалось, что поражение лёгких ведущей шоу "Давай поженимся" Ларисы Гузеевой составило 65%. Врач-пульмонолог объяснил, чем опасно ухудшение состояния звезды ТВ.

Ларису Гузеву госпитализировали в больницу в Коммунарке более недели назад. Знаменитость перестала выходить на связь с подписчиками в Instagram несколько дней назад.

При этом до публики доносятся тревожные известия об ухудшении состояния главной телесвахи страны. Как сообщают СМИ, у телеведущей наблюдается отрицательная динамика развития болезни.

Если показатель насыщения крови кислородом снизится, то Гузееву будут лечить с помощью кислорода. О такой перспективе рассказал врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

"Поражение легких на уровне 60-65% означает стадию КТ3 — это предпоследняя стадия поражения, то есть среднетяжелая пневмония. Хуже только КТ4, когда показатель превышает 75%. Однако, на самом деле эти цифры довольно условны. Это не значит, что у Ларисы Гузеевой больше половины легких выключились из газообмена — пациенты выздоравливают даже при 90-95% поражения. Таким образом, у телеведущей нет угрозы для жизни. А учитывая сроки заболевания, я бы сказал, что это естественное развитие болезни", — цитирует слова медика "Комсомольская правда".

Врач объяснил, что альтернативой кислородной маски может быть кислородный шлем.

"В маске поток составляет около 10 литров в минуту, а в высокопоточных системах — уже 50-60 литров. Один из вариантов такой помощи — кислородный шлем. Его, также как маску, пациент в любой момент может снять, например, для приема пищи. Однако, у него большая площадь покрытия, а кроме того, шлем не давит на ткани лица", — отметил пульмонолог.

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