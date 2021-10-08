Врачи отказались оперировать изуродованную болезнью Алису Аршавину

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина надеялась с помощью пластических хирургов вернуть себе былую красоту, однако медицина в её случае оказалась бессильна.

Из-за аутоиммунного некроза лицо бывшей жены Аршавина стало безобразным. У женщины "провалился" нос. Другие части лица тоже пострадали от болезни, которая "съедает" ткани организма.

Ранее Алиса Аршавина сообщила, что собрала необходимую сумму денег, чтобы вернуть своей внешности прежний вид. Медики, однако, оценив ситуацию, отказались проводить хирургическую операцию.

Аршавина рассказала о неудаче, общаясь с подписчиками в своём Instagram-аккаунте.

"Плохо я, на сегодняшний день неоперабельная. Лицо — его нет. Но вы знаете, и красивой уже была, и счастливой от этого, сейчас я не менее радуюсь жизни, даже больше. В обрыв дотолкнула чертовское создание, даже сломала, лишила всего. Но с обрыва проще подниматься, когда ничего нет. У меня супердети, которых тоже туда, но они карабкаются еще быстрее. Энергия моя возвращается, а это значит, и без лица можно. Жизнь люблю", — поделилась своими мыслями экс-супруга футболиста.

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