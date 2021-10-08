Максим Галкин и Алла Пугачёва делают всё, чтобы и дети не выросли белоручками. Своих наследников звёздные супруги воспитывают в труде. В Сети обсуждают видео, на котором двойняшки с пылесосом, тряпкой и веником старательно наводят порядок в замке в деревне Грязь.
Лиза и Гарри Галкины просто очаровывают интернет-пользователей своим рвением к труду.
Максим Галкин всегда приобщает наследников к работам в доме и на участке. Восьмилетние брат и сестра испытывают большой восторг, когда им удаётся что-то сделать своими руками. Шоумен поощряет стремление детей помочь ему в хозяйственных вопросах.
Ранее Галкин публиковал видео, на котором Гарри убирает листву на приусадебном участке. Теперь же в Сеть попало видео, на котором двойняшки старательно убираются в столовой.
Гарри вооружился беспроводным пылесосом, а Лиза тряпкой. Девочка активно протирает стекло в двери и плитку на полу, а её брат бросается со всех ног с пылесосом, стоит ему только увидеть где-нибудь соринку.
За этим усердием наблюдает Алла Пугачёва. Примадонна оценила старания детей и объяснила, что наследники заслужили свой обед. При этом дети так увлечены, что их невозможно оторвать от уборки, чтобы накормить.
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