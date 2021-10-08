Ирина Круг обратилась к украинцам после устроенного ей "коридора позора"

Вдову короля шансона Михаила Круга Ирину встретили на Украине агрессивно. Певице не простили её выступления в Крыму. Протестная акция, однако, не помешала исполнительнице встретиться с украинским зрителем.

Ирина Круг решила не акцентировать внимание на действиях недружелюбно настроенных активистов. Украинская публика, любящая творчество знаменитого шансонье Михаила Круга, тепло встретила певицу.

Концерт, несмотря на устроенный украинскими националистами "коридор позора", прошёл вполне успешно.

Именно это хотела подчеркнуть в своём микроблоге певица.

Ирина Круг разместила в своём Instagram фрагмент видео со сцены и поблагодарила жителей Днепра за то, что они пришли на её выступление.

"Спасибо, Днепропетровск. Было круто", — написала певица.

Призыв бойкотировать певицу, так как она выступает в Крыму, не возымел успеха. Активисты обвиняли зрителей концерта в "финансировании врага".

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