Помолодевший Петросян предстал в модном образе

Евгений Петросян пытается соответствовать своей молодой супруге. Женитьба на Татьяне Брухуновой положительно отразилась на артисте. Юморист посвежел и постройнел. Кроме того, он осваивает молодёжный стиль в одежде.

Евгений Петросян

Евгений Петросян опубликовал в своём Instagram-аккаунте интересную фотографию. На снимке народный артист РСФСР облачился в джинсы и в стильную футболку с модным принтом.

"Я и модный мерч", — написал юморист под фото.

На футболке с замысловатым футуристическм рисунком написано: "Осень 2021, БДТ в Москве гастроли".

Ранее молодая жена юмориста Татьяна Брухунова объясняла, что отвечает за гардероб супруга и что именно она подбирает Евгению Вагановичу одежду для выхода в свет.

Сама Татьяна — большая модница. Она то и дело показывает подписчикам свои экстравагантные наряды. Самобытный стиль женщины периодически становится предметом споров в Сети.

Подписчики Петросяна оценили обновку артиста.

"Евгений Ваганович, вы настоящий крутой метр нашей эстрады, вы так круто одеваетесь", — писали фолловеры.

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