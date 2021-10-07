EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Не дождутся развала России": сенатор сенатор ответил экс-главе Литвы
Ответ на высылку российских дипломатов НАТО пообещал МИД РФ
Звёзды поздравляют Владимира Путина с днём рождения
Эпидемиолог сравнил идею о вакцине от "ковида" и гриппа с "эликсиром молодости"
Мошенники пытались продать должность губернатора Чукотки
Военный политолог оценил новый метод борьбы с американским десантом
Девять человек погибли от отравления алкоголем в Оренбуржье
Расходы на выборы президента РФ могут увеличиться до 33 млрд руб
Самым холодным за последние 25 лет назвали прошедший сентябрь в Гидрометцентре

Собчак сводила "дальнего родственника из Алушты" на стриптиз

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ксения Собчак показала поразительную гостеприимность и устроила дальнему "родственнику" из провинции незабываемый вечер со стриптизом.

Собчак сводила "дальнего родственника из Алушты" на стриптиз

Дальним родственником Ксения Собчак назвала шоумена Александра Гудкова. Судя по всему, они вместе отправились на новое шоу Екатерины Варнавы.

"Вчера приехал мой дальний родственник из Алушты @gudokgudok, сводила его на Шоу "Абсолютно Нага". Был в шоке. Солистка там эта, в пеньюаре, которая "абсолютно нага" очень даже ничего, но настоящий стриптиз в центре Москвы?!?! Это вообще ещё законно?!?!!" — пишет светская львица в своём Instagram-аккаунте.

Впечатления у Собчак от шоу остались весьма положительные.

"Ну а если серьёзно, @kativarnava, ты конечно супервуман, и ощущения только одни: "Ну ты мать даёшь огня!" Сходите, это горячо", — высказалась журналистка.

Сама Собчак постаралась соответствовать мероприятию и нарядилась к кожаное платье с дерзким вырезом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Абсолютно нага. Екатерина Варнава с аншлагом представила своё кабаре шоу
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
"Не дождутся развала России": сенатор сенатор ответил экс-главе Литвы
Ответ на высылку российских дипломатов НАТО пообещал МИД РФ
Звёзды поздравляют Владимира Путина с днём рождения
Эпидемиолог сравнил идею о вакцине от "ковида" и гриппа с "эликсиром молодости"
Мошенники пытались продать должность губернатора Чукотки
Военный политолог оценил новый метод борьбы с американским десантом
На курорте "Роза Хутор" стартовала международная конференция, посвященная экотуризму
Девять человек погибли от отравления алкоголем в Оренбуржье
Расходы на выборы президента РФ могут увеличиться до 33 млрд руб
Николай Басков показал свою цветущую маму
Популярное
Российский шоу-бизнес
Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина

Официально сообщалось, что жене Прохора Шаляпина на момент смерти было всего 42 года. Существуют подозрения, что женщина скрывала свой настоящий возраст.

Эксперт объяснил, сколько лет на самом деле было жене Прохора Шаляпина
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Экономика и бизнес
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Газ
Страны в Европе прозревают и выбирают газовые поставки "без Украины"
Экономика и бизнес
Экс-премьер Финляндии пообещал, что России будет "очень плохо"
Игорь Буккер Ожирение угрожает здоровью, а борьба с ним — кошельку Игорь Буккер Дмитрий Соколов Потоки лавы на Канарских островах. Кто следующий? Дмитрий Соколов Усам Оздемиров Проект трёхлетнего бюджета вызовет бурю в Госдуме Усам Оздемиров
Политика. Новости и аналитика
Депутат Рады: Зеленский отказался от судьбоносного предложения Путина
Политика. Новости и аналитика
Мнение: Польша не может прогнуть Белоруссию, оттого и бесится
Нужны доказательства: Германия пригрозила разборками из-за "Северного потока-2"
Политика. Новости и аналитика
Нужны доказательства: Германия пригрозила разборками из-за "Северного потока-2"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников