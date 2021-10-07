Собчак сводила "дальнего родственника из Алушты" на стриптиз

Ксения Собчак показала поразительную гостеприимность и устроила дальнему "родственнику" из провинции незабываемый вечер со стриптизом.

Дальним родственником Ксения Собчак назвала шоумена Александра Гудкова. Судя по всему, они вместе отправились на новое шоу Екатерины Варнавы.

"Вчера приехал мой дальний родственник из Алушты @gudokgudok, сводила его на Шоу "Абсолютно Нага". Был в шоке. Солистка там эта, в пеньюаре, которая "абсолютно нага" очень даже ничего, но настоящий стриптиз в центре Москвы?!?! Это вообще ещё законно?!?!!" — пишет светская львица в своём Instagram-аккаунте.

Впечатления у Собчак от шоу остались весьма положительные.

"Ну а если серьёзно, @kativarnava, ты конечно супервуман, и ощущения только одни: "Ну ты мать даёшь огня!" Сходите, это горячо", — высказалась журналистка.

Сама Собчак постаралась соответствовать мероприятию и нарядилась к кожаное платье с дерзким вырезом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.