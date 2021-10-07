На Украине протестуют против концерта российской певицы Ирины Круг

Вдову Михаила Круга на Украине встретили недружелюбно. В Днепре для зрителей концерта российской исполнительницы Ирины Круг устроили "коридор позора".

Новости Украины: в Днепре устроили коридор позора для посетителей концерта Ирины Круг

Ирина Круг навлекла на себя агрессию публики тем, что ранее выступила с концертом в Крыму.

Поездки на полуостров в Незалежной приравниваются к предательству. Анжелика Варум, например, отказалась от выступления в Крыму, чтобы у неё не возникло проблем при посещении Украины.

Освистали всех

В бывшем Днепропетровске освистали не только саму Ирину Круг, но и всех, кто пришёл на её выступление.

"В Днепре устроили "коридор позора" для посетителей концерта исполнительницы русского шансона Ирины Круг. Активисты вышли с протестом против российской певицы. Она, по их данным, выступала в аннексированном РФ Крыму", — сообщает сайт "Телевизионной службы новостей" (ТСН).

По информации ТСН, пришедших на концерт людей, которые заплатили за билет от 27 до 77 долларов, агрессивно настроенные активисты обвинили в "финансировании врага и в измене Украине".

В Летнем театре, где выступала Круг, за правопорядком следили более тысячи правоохранителей. Всё обошлось без столкновений, никто не пострадал.

"Мы обращались в Службу безопасности относительно разъяснений о том, имеет ли право этот человек выступать в Украине. Мы получили ответ, что никаких запретов на выступление этой звезды нет", — цитирует ТСН слова начальника полиции Днепропетровской области Владимира Богониса.