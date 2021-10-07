EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
ФАС назвала регионы, где чиновники "накинули сверху" на мусорный тариф
Грузинские сторонники Саакашвили: ФСБ России заказала убийство Мишико
Порядок подачи заявлений о несогласии на выезд ребёнка за рубеж изменили в РФ
В РАН заявили, что "дельта" может поставить точку в мутациях коронавируса
Европейский политолог: в битве за СП-2 Россия победила евроскептиков
В США спустя 50 лет установили личность таинственного убийцы Зодиака
Испытания единой вакцины от гриппа и COVID-19 в РФ начнут в конце 2022 года
News Front: Украина - биополигон, где эксперименты ставят на военных
МИД России: космос может превратиться в арену для вооружённых конфликтов

Экс-жена Аршавина предположила, что уже неоперабельна

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Алиса Аршавина призналась, что провалившийся из-за болезни нос ей могут уже не восстановить.

Алиса Аршавина
Алиса Аршавина

"Я устала. Я неоперабельна сегодня, может быть, уже…" — цитирует бывшую жену футболиста StarHit.

Долгое время после первых страшных симптомов болезни Алиса Аршавина не выходила на связь. Но подписчики настойчиво атаковали её личный блог с вопросами о восстановлении провалившегося носа.

На фоне стресса у экс-супруги футболиста ещё быстрее начало прогрессировать аутоиммунное заболевание

Напомним, о тяжёлом состоянии Аршавиной Pravda.Ru писала в июле. Тогда Алиса была настроена весьма пессимистично и заявила фолловерам, что проиграла в войне за жилплощадь с бывшей свекровью. Журналистка заявила, что ей некуда податься с тремя детьми.

Также она рассказала о своём самочувствии, которое, по её словам, ухудшается с каждым днём. У Алисы выпадали волосы, ломило кости. Тогда врачи заявили Аршавиной, что нельзя откладывать медицинское вмешательство, но и оперировать опасно для жизни. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Алиса Аршавина - кража денег, агрессия Аршавина, борьба за жизнь, прощение Барановской
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
"Юра не террорист": рэпер Оксимирон вступился за Хованского
В РАН заявили, что "дельта" может поставить точку в мутациях коронавируса
Европейский политолог: в битве за СП-2 Россия победила евроскептиков
Экс-жена Аршавина предположила, что уже неоперабельна
В США спустя 50 лет установили личность таинственного убийцы Зодиака
Испытания единой вакцины от гриппа и COVID-19 в РФ начнут в конце 2022 года
News Front: Украина - биополигон, где эксперименты ставят на военных
МИД России: космос может превратиться в арену для вооружённых конфликтов
Мнение: Польша не может прогнуть Белоруссию, оттого и бесится
Депутат Рады: Зеленский отказался от судьбоносного предложения Путина
Популярное
Экономика и бизнес
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса

Британское издание Express сообщает, что США якобы обратились за помощью к России и странам ОПЕК из-за роста цен на энергоносители. Однако это обращение было отвергнуто.

Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Страны в Европе прозревают и выбирают газовые поставки "без Украины"
Газ
Страны в Европе прозревают и выбирают газовые поставки "без Украины"
Экономика и бизнес
Экс-премьер Финляндии пообещал, что России будет "очень плохо"
Политика. Новости и аналитика
Нужны доказательства: Германия пригрозила разборками из-за "Северного потока-2"
Дмитрий Соколов Потоки лавы на Канарских островах. Кто следующий? Дмитрий Соколов Игорь Буккер План Путина поможет разобраться с "неразберихой и истерикой" в Европе Игорь Буккер Усам Оздемиров Проект трёхлетнего бюджета вызовет бурю в Госдуме Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
СМИ США обсуждают утекшую "совершенно секретную телеграмму" ЦРУ
Российский шоу-бизнес
Пугачёва выразила свои эмоции по поводу полёта актрисы Пересильд на МКС
Экс-замминистра обороны Польши требует объявить войну Белоруссии
Новости Европы
Экс-замминистра обороны Польши требует объявить войну Белоруссии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников