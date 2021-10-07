Алиса Аршавина призналась, что провалившийся из-за болезни нос ей могут уже не восстановить.
"Я устала. Я неоперабельна сегодня, может быть, уже…" — цитирует бывшую жену футболиста StarHit.
Долгое время после первых страшных симптомов болезни Алиса Аршавина не выходила на связь. Но подписчики настойчиво атаковали её личный блог с вопросами о восстановлении провалившегося носа.
На фоне стресса у экс-супруги футболиста ещё быстрее начало прогрессировать аутоиммунное заболевание.
Напомним, о тяжёлом состоянии Аршавиной Pravda.Ru писала в июле. Тогда Алиса была настроена весьма пессимистично и заявила фолловерам, что проиграла в войне за жилплощадь с бывшей свекровью. Журналистка заявила, что ей некуда податься с тремя детьми.
Также она рассказала о своём самочувствии, которое, по её словам, ухудшается с каждым днём. У Алисы выпадали волосы, ломило кости. Тогда врачи заявили Аршавиной, что нельзя откладывать медицинское вмешательство, но и оперировать опасно для жизни.
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