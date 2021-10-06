Прохор Шаляпин призвал остановить "мракобесие на смерти человека"

Прохор Шаляпин, который недавно потерял супругу, попросил всех любителей строить невероятные предположения оставить в покое его и родителей покойной жены.

Шоумен с негодованием отнёсся к словам женщин, с которыми ему в разное время приписывали романы. Виталина Цымбалюк-Романовская и Алёна Кравец уверяют, что Прохор выдумал историю с женитьбой и смертью супруги. Они уверены, что сочинил артист это всё для того, чтобы заработать на участии в ток-шоу.

Шаляпина эти обвинения очень оскорбляют. Он считает такие предположения кощунством по отношению к памяти его жены Татьяны Дэвис.

Прохор обратился в сторис Instagram ко всем, кто не верит в его рассказы. Он также призывает не обсуждать имущество, которое якобы ему досталось в наследство от умершей жены-миллионерши.

"Остановите это мракобесие на смерти человека!" — сказал Шаляпин.

Прохор объяснил, что специально дал подробное интервью, чтобы ни у кого не возникало никаких вопросов.

"Больше меня и родителей Татьяны не тревожьте и не пытайтесь втянуть в скандал и разборки со всякими дворняжками, не имеющими к нам отношения!" — потребовал исполнитель.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.