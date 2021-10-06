Варум воздерживается от поездок в Крым: "Попаду в чёрные списки"

Певица Анжелика Варум предпочитает отказать себе в удовольствии посетить Крым, чтобы не навлекать на себя гнев украинских властей.

Известно, что на Украине закрывают въезд в страну тем, кто любит отдыхать на полуострове, который в Незалежной считают своим.

Отдых в Крыме приравнивается на Украине к предательству.

Анжелика Варум решила, что лучше воздержится от посещения Крыма для того, чтобы не быть отрезанной от общения с родственниками.

Супруга Леонида Агутина объяснила, насколько ей важно посещать Украину.

"У меня нет возможности… Иначе я попаду в черные списки и не смогу приехать во Львов. У меня там родные, бабушкина сестра, девяносто шесть лет — ну когда-то ее надо навещать. Там могилы, за которыми только я ухаживаю", — рассказала артистка в Youtube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?".

Певица назвала конфликт между Россией и Украиной "сумасшедшим домом".

Варум отметила, что разногласия стран вызывают у нее протест, так как её предки были разных национальностей. В жилах Анжелики течёт украинская и польская кровь.

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