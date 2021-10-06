EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Польский премьер считает "Газпром" виновником роста мировых цен на энергию
Театр "Прогресс Сцена" открыл двери для зрителей
Мария Захарова высмеяла проблемы с серверами Facebook
Возможность общефедерального локдауна из-за COVID-19 в РФ оценила глава Совфеда
Жителей Оренбуржья просят не выезжать из региона в связи с ситуацией по COVID-19
Зонд NASA врежется в астероид для изменения его орбиты
Политолог оценил требование к ФРГ помочь Украине вступить в ЕС и НАТО
Экс-советник Трампа заявила, что он мечтал быть похожим на Путина
Песков отреагировал на призыв сенаторов США выслать 300 российских дипломатов

Актриса Валерия Кристиансен посоветовала всем найти психолога

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Артистка Валерия Кристиансен известна зрителям по ролям в сериалах. Звезде часто приходится играть роли неординарных женщин, обладающих феноменальными способностями. Актриса объяснила, что заставило её поверить в паранормальные явления.

Актриса Валерия Кристиансен посоветовала всем найти психолога

Валерия Кристиансен снималась в сериалах "Счастливы вместе", "Взрослые игры", "Голоса", "Последний из Магикян", "Два отца и два сына", "Психологини", "Старая гвардия" и др.

В сериале "Голоса" актрисе пришлось примерить на себя роль девочки, способной читать мысли людей. Кристиансен рассказала, как относиться ко всему необъяснимому и мистическому.

"Я недавно познакомилась с девушкой, она из Украины, у неё была бабушка ведунья. И ей этот дар передался. Сейчас она живёт в Швейцарии, счастлива замужем, у неё трое детей, она далека от всего этого. Но она постоянно что-то видит, если подключается к человеку, либо смотрит на его фотографию. Я сначала скептически была настроена, пока она не рассказала всё-всё про мою маму, вплоть до её мыслей", — цитирует слова Валерии издание "Аргументы недели".

Актриса объяснила, что и сама не лишена проницательности.

"Да, я очень хороший психолог, об этом говорят все мои друзья. Я очень проницательный человек, много читала психологической литературы… Вообще хороший актёр, на мой взгляд, обязан быть хорошим психологом", — отметила звезда.

Кристиансен советует всем решать свои проблемы с помощью профессионалов.

"А ещё рекомендую всем, кому не безразлична собственная жизнь и рост, обязательно найти психолога", — рекомендует артистка.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Видеовизитка Валерия Кристиансен
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
В "Газпроме" выразили надежду на "хорошую холодную зиму"
Актриса Валерия Кристиансен посоветовала всем найти психолога
Логика хедхантера: почему на собеседованиях задают странные вопросы
Четвертая волна накрывает: где введут локдауны и QR-коды
Состояние больного COVID-19 Валерия Гаркалина резко ухудшилось
Польский премьер считает "Газпром" виновником роста мировых цен на энергию
Анатолий Вассерман: “эффективный менеджер” — это общемировое несчастье
Театр "Прогресс Сцена" открыл двери для зрителей
Мария Захарова высмеяла проблемы с серверами Facebook
Возможность общефедерального локдауна из-за COVID-19 в РФ оценила глава Совфеда
Популярное
Здоровье
Японские учёные выявили новый вирус, передающийся через клещей

Учёные из Японии зафиксировали заболевание, которое происходит из-за прежде неизвестного вируса. Он передаётся через укусы клещей. 

Японские учёные выявили новый вирус, передающийся через клещей
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Экономика и бизнес
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Политика. Новости и аналитика
Швеция срочно хочет в НАТО из-за действий России
Политика. Новости и аналитика
Нужны доказательства: Германия пригрозила разборками из-за "Северного потока-2"
Ирина Шлионская Логика хедхантера: почему на собеседованиях задают странные вопросы Ирина Шлионская Василий Амирджанов Сбоем в работе Facebook агитируют за IT-замещение Василий Амирджанов Дмитрий Соколов Вход в преисподнюю: путеводитель для туриста Дмитрий Соколов
Наука и техника
"Дилетанты": Юрий Лоза резко высказался о полете киноэкипажа на МКС
Газ
Страны в Европе прозревают и выбирают газовые поставки "без Украины"
"Мадьяр - на ножи": неонацисты в Закарпатье оскорбились за газ для Венгрии
Новости Украины
"Мадьяр - на ножи": неонацисты в Закарпатье оскорбились за газ для Венгрии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников