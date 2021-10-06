Актриса Валерия Кристиансен посоветовала всем найти психолога

Артистка Валерия Кристиансен известна зрителям по ролям в сериалах. Звезде часто приходится играть роли неординарных женщин, обладающих феноменальными способностями. Актриса объяснила, что заставило её поверить в паранормальные явления.

Валерия Кристиансен снималась в сериалах "Счастливы вместе", "Взрослые игры", "Голоса", "Последний из Магикян", "Два отца и два сына", "Психологини", "Старая гвардия" и др.

В сериале "Голоса" актрисе пришлось примерить на себя роль девочки, способной читать мысли людей. Кристиансен рассказала, как относиться ко всему необъяснимому и мистическому.

"Я недавно познакомилась с девушкой, она из Украины, у неё была бабушка ведунья. И ей этот дар передался. Сейчас она живёт в Швейцарии, счастлива замужем, у неё трое детей, она далека от всего этого. Но она постоянно что-то видит, если подключается к человеку, либо смотрит на его фотографию. Я сначала скептически была настроена, пока она не рассказала всё-всё про мою маму, вплоть до её мыслей", — цитирует слова Валерии издание "Аргументы недели".

Актриса объяснила, что и сама не лишена проницательности.

"Да, я очень хороший психолог, об этом говорят все мои друзья. Я очень проницательный человек, много читала психологической литературы… Вообще хороший актёр, на мой взгляд, обязан быть хорошим психологом", — отметила звезда.

Кристиансен советует всем решать свои проблемы с помощью профессионалов.

"А ещё рекомендую всем, кому не безразлична собственная жизнь и рост, обязательно найти психолога", — рекомендует артистка.

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