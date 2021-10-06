Состояние больного COVID-19 Валерия Гаркалина резко ухудшилось

Ранее сообщалось, что звезду фильма "Ширли-мырли" Валерия Гаркалина экстренно госпитализировали в Коммунарку с диагнозом коронавирусная инфекция. Сегодня 67-летнего артиста перевели из палаты в отделение реанимации.

В ГИТИСе, где преподает знаменитый актёр, подтвердили, что Валерий Гаркалин борется с "ковидом" в одной из лучших больниц Москвы.

Отмечалось, что жизнь актёра находится вне опасности. Теперь появились другие тревожные новости.

Артиста вынуждены были положить в реанимацию, так как наметились тревожные симптомы.

"Этой ночью у народного артиста резко упал уровень сатурации — ниже нормы. Врачи подключили его к кислороду под давлением. У Валерия Борисовича критическая стадия пневмонии — КТ4. Поражено более 75% лёгких (в начале лечения показатель составлял 25-50%). Актёр остаётся в сознании", — пишет Telegram-канал Mash.

Артист прославился благодаря роли Василия Кроликова и его братьев-близнецов в фильме Владимира Меньшова "Ширли-Мырли". Он также снимался в фильме "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком" и "Моя прекрасная няня".

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