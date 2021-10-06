Татьяна Брухунова примерила на себя роль космонавта

Съёмки Юлии Пересильд на Международной космической станции многих знаменитостей очень воодушевили. Молодую супругу Евгения Петросяна космическое путешествие актрисы вдохновило на небольшой подвиг. Татьяна Брухунова облачилась в наряд космонавта и на себе испытала прелести космической невесомости.

Молодая жена Петросяна — женщина смелая и непосредственная. После многочисленных сообщений о полёте российской актрисы на МКС, Татьяна тоже решила себя испытать.

Она отправилась на аттракцион под названием "аэротруба", который эмитирует состояние невесомости. Там Брухунова нарядилась в защитный костюм и погрузилась в воздушный поток, который позволил ей некоторое время находиться в воздухе.

"Поехали!" — подписала женщина кадры.

Татьяна осталась в восторге от "космического" приключения. Она отметила, что этот аттракцион может заменить полёт с парашютом.

Принцип действия аэротрубы заключается в том, что воздушный поток подхватывает человека и подвешивает в воздухе, подбрасывая в разные стороны. Ощущения эти, конечно, не являются невесомостью в строгом смысле слова, однако аэротруба позволяет парить на высоте до 10 метров от земли.

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