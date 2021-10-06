Съёмки Юлии Пересильд на Международной космической станции многих знаменитостей очень воодушевили. Молодую супругу Евгения Петросяна космическое путешествие актрисы вдохновило на небольшой подвиг. Татьяна Брухунова облачилась в наряд космонавта и на себе испытала прелести космической невесомости.
Молодая жена Петросяна — женщина смелая и непосредственная. После многочисленных сообщений о полёте российской актрисы на МКС, Татьяна тоже решила себя испытать.
Она отправилась на аттракцион под названием "аэротруба", который эмитирует состояние невесомости. Там Брухунова нарядилась в защитный костюм и погрузилась в воздушный поток, который позволил ей некоторое время находиться в воздухе.
"Поехали!" — подписала женщина кадры.
Татьяна осталась в восторге от "космического" приключения. Она отметила, что этот аттракцион может заменить полёт с парашютом.
Принцип действия аэротрубы заключается в том, что воздушный поток подхватывает человека и подвешивает в воздухе, подбрасывая в разные стороны. Ощущения эти, конечно, не являются невесомостью в строгом смысле слова, однако аэротруба позволяет парить на высоте до 10 метров от земли.
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