Пугачёва выразила свои эмоции по поводу полёта актрисы Пересильд на МКС

Юлия Пересильд и Клим Шипенко стали первыми актёрами в истории, которые снимут фильм в открытом космосе. Посты звёзд в Instagram пестрят восторженными отзывами по поводу покорения артистами космоса. Не осталась в стороне от события и Алла Пугачёва. Примадонна недвусмысленно объяснила, что она думает по поводу этого грандиозного предприятия.

Актёрам предстоит пробыть на МКС 12 дней.

По поводу данной затеи высказались почти все знаменитости. Многие коллеги Юлии Пересильд пишут эмоциональные отзывы, желая актрисе успеха в её ответственной космической миссии.

"Звезда, лети к звёздам! Чтобы всё у вас получилось! Восхищаюсь, люблю и жду!" — пишет актриса Ингеборга Дапкунайте.

В микроблоге Аллы Пугачёвой посты появляются нечасто. В этот раз Алла Борисовна, видимо, решила, что повод для её высказывания достойный.

"Счастливого пути!" — написала Примадонна в своём Instagram-аккаунте.

Народная артистка СССР сопроводила своё пожелание жизнерадостным снимком. На фото певица запечатлена молодой. Артистка сфотографирована у пусковой космической конструкции на Байконуре. Руки певица эмоционально подняла вверх, как бы изображая устремлённость в космос. На фото Алла Борисовна стройна и прекрасна.