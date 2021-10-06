Гузееву от COVID-19 лечат инновационным способом

Медики отмечают, что состояние Ларисы Гузеевой становится хуже. В столичной больнице ведущей шоу "Давай поженимся" проведут новейшую процедуру для лечения коронавируса.

Ранее Гузеева отказалась от введения в её организм плазмы крови человека с устойчивыми антителами, переболевшего "ковидом".

Медики применяют в лечении знаменитости инновационное лекарство отечественного производства.

Врачи подкожно ввели звезде ТВ российский препарат, который призван остановить развивающееся поражение лёгких. Поясняется, что лекарство работает за счёт снижения иммунного ответа организма на смертельно опасный вирус.

"При последнем КТ у артистки обнаружили семипроцентное поражение легочной ткани обоих лёгких, хотя при поступлении лёгкие Ларисы Андреевны были чистыми. Это говорит об отрицательной динамике развития болезни", — цитирует слова своего источника "Комсомольская правда".

Препарат для лечения коронавирусной инфекции разработали российские учёные в 2020 году. Стоимость одной ампулы лекарственного средства составляет около 50 тысяч рублей. Этот препарат, как правило, назначают тяжелобольным пациентам.

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