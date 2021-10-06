EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Условия независимости России от нефтедолларов назвали в Госдуме
Цена на газ в Европе выросла до $1600 за тысячу кубометров
Литва - НАТО: присылайте солдат, мы для них "курорт" построили
"Перегрева нет": эксперт не согласился с заявлением Минфина о рынке
Вандалы обезобразили стены мемориала Освенцима антисемитскими лозунгами
Посол Украины напомнил ФРГ "о грехах прошлого" и назвал цену "искупления"
Деньги кончились: афганцы продают мебель, чтобы купить еду
Названы три фактора, от которых зависит, выживет ли пациент с COVID-19
МИД РФ: Россия не обязывалась принуждать часть Украины оставаться в её составе

Гузееву от COVID-19 лечат инновационным способом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Медики отмечают, что состояние Ларисы Гузеевой становится хуже. В столичной больнице ведущей шоу "Давай поженимся" проведут новейшую процедуру для лечения коронавируса.

Гузееву от COVID-19 лечат инновационным способом

Ранее Гузеева отказалась от введения в её организм плазмы крови человека с устойчивыми антителами, переболевшего "ковидом".

Медики применяют в лечении знаменитости инновационное лекарство отечественного производства.

Врачи подкожно ввели звезде ТВ российский препарат, который призван остановить развивающееся поражение лёгких. Поясняется, что лекарство работает за счёт снижения иммунного ответа организма на смертельно опасный вирус.

"При последнем КТ у артистки обнаружили семипроцентное поражение легочной ткани обоих лёгких, хотя при поступлении лёгкие Ларисы Андреевны были чистыми. Это говорит об отрицательной динамике развития болезни", — цитирует слова своего источника "Комсомольская правда".

Препарат для лечения коронавирусной инфекции разработали российские учёные в 2020 году. Стоимость одной ампулы лекарственного средства составляет около 50 тысяч рублей. Этот препарат, как правило, назначают тяжелобольным пациентам.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Гузеева на грани-Гузеевой хуже с каждым днём-Лариса Гузеева умирает?
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Пугачёва выразила свои эмоции по поводу полёта актрисы Пересильд на МКС
Цена на газ в Европе выросла до $1600 за тысячу кубометров
Литва - НАТО: присылайте солдат, мы для них "курорт" построили
"Перегрева нет": эксперт не согласился с заявлением Минфина о рынке
Гузееву от COVID-19 лечат инновационным способом
Вандалы обезобразили стены мемориала Освенцима антисемитскими лозунгами
Посол Украины напомнил ФРГ "о грехах прошлого" и назвал цену "искупления"
Деньги кончились: афганцы продают мебель, чтобы купить еду
Названы три фактора, от которых зависит, выживет ли пациент с COVID-19
МИД РФ: Россия не обязывалась принуждать часть Украины оставаться в её составе
Популярное
Здоровье
Японские учёные выявили новый вирус, передающийся через клещей

Учёные из Японии зафиксировали заболевание, которое происходит из-за прежде неизвестного вируса. Он передаётся через укусы клещей. 

Японские учёные выявили новый вирус, передающийся через клещей
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Экономика и бизнес
Express: Россия отвергла просьбу США о помощи из-за энергокризиса
Политика. Новости и аналитика
Швеция срочно хочет в НАТО из-за действий России
Новости Украины
"Мадьяр - на ножи": неонацисты в Закарпатье оскорбились за газ для Венгрии
Дмитрий Соколов Вход в преисподнюю: путеводитель для туриста Дмитрий Соколов Игорь Буккер Секретная переписка Марии-Антуанетты: политика и любовь Игорь Буккер Василий Амирджанов Зюганов дал мастер-класс лояльной оппозиционности Василий Амирджанов
Политика. Новости и аналитика
Нужны доказательства: Германия пригрозила разборками из-за "Северного потока-2"
Мир. Новости мира
Банка российской сметаны оскорбила латышскую пенсионерку
"Дилетанты": Юрий Лоза резко высказался о полете киноэкипажа на МКС
Наука и техника
"Дилетанты": Юрий Лоза резко высказался о полете киноэкипажа на МКС
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников