Анастасия Макеева показала Романа Малькова в душе

Здоровье Анастасии Макеевой пошатнулось. Женщина из-за стресса, вызванного всеобщей травлей, лишилась голоса и вынуждена была отказаться от проектов. В итоге пострадали и финансовые дела актрисы. Ради денег Макеева даже показала, как её возлюбленный принимает душ.

Роман Мальков

Анастасия Макеева вынуждена нести на своих плечах все финансовые тяготы. Её супруг зарабатывает всего 65 тысяч рублей в месяц. После уплаты алиментов от этих денег практически ничего не остаётся.

Артистка решила заработать, рекламируя средства для ухода за волосами своей косметической линии. Оперная дива сняла своего супруга в чём мать родила во время купания в душе.

Это было сделано для привлечения внимания к чудо-шампуню, который она активно рекламирует.

"Муж отжал у меня мой шампунь и кондиционер. Ну нравится ему запах и мыть голову моими разработками. Кстати, живой коллаген восполняет ваши потерянные с годами ресурсы эластичности кожи и пробуждает к активности уснувшие волосяные луковицы. Отсюда эффект густоты волос. А на самом деле, нет никакого чуда. Просто при использовании шампуня и кондиционера на основе живого коллагена к вам возвращается та густота волос, что была в далекие школьные годы, когда все волосяные луковицы были активны", — подписала актриса ролик, рекламируя свой товар.

Анастасия признаётся, что она всего добилась тяжёлым трудом. Квартиру артистка приобрела в ипотеку, однако не смогла расплатиться с долгами. Выкупить жильё ей помогли родители-пенсионеры. Сейчас артистка борется за своё счастье, пытаясь обеспечить себе и своему возлюбленному достойную жизнь.

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