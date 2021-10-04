EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Врач рассказал, может ли предполагаемый убийца трёх студенток симулировать кому
Мосгорсуд продлил арест Ивана Сафронова
Путин установил дату празднования Дня отца в России
Эксперт: в ВСУ не знали точных характеристик ракеты, сбившей Ту-154 20 лет назад
В Госдуме рассказали о перспективах признания "Спутника V" в ВОЗ
Forbes: Европа находится на грани энергетической катастрофы
На Украине назвали единственный выход из газового кризиса
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию об отмене массовых мероприятий
Случаи маскировки COVID-19 под другие болезни выявили медики в РФ

Анастасия Макеева показала Романа Малькова в душе

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Здоровье Анастасии Макеевой пошатнулось. Женщина из-за стресса, вызванного всеобщей травлей, лишилась голоса и вынуждена была отказаться от проектов. В итоге пострадали и финансовые дела актрисы. Ради денег Макеева даже показала, как её возлюбленный принимает душ.

Роман Мальков
Роман Мальков

Анастасия Макеева вынуждена нести на своих плечах все финансовые тяготы. Её супруг зарабатывает всего 65 тысяч рублей в месяц. После уплаты алиментов от этих денег практически ничего не остаётся.

Артистка решила заработать, рекламируя средства для ухода за волосами своей косметической линии. Оперная дива сняла своего супруга в чём мать родила во время купания в душе.

Это было сделано для привлечения внимания к чудо-шампуню, который она активно рекламирует.

"Муж отжал у меня мой шампунь и кондиционер. Ну нравится ему запах и мыть голову моими разработками. Кстати, живой коллаген восполняет ваши потерянные с годами ресурсы эластичности кожи и пробуждает к активности уснувшие волосяные луковицы. Отсюда эффект густоты волос. А на самом деле, нет никакого чуда. Просто при использовании шампуня и кондиционера на основе живого коллагена к вам возвращается та густота волос, что была в далекие школьные годы, когда все волосяные луковицы были активны", — подписала актриса ролик, рекламируя свой товар.

Анастасия признаётся, что она всего добилась тяжёлым трудом. Квартиру артистка приобрела в ипотеку, однако не смогла расплатиться с долгами. Выкупить жильё ей помогли родители-пенсионеры. Сейчас артистка борется за своё счастье, пытаясь обеспечить себе и своему возлюбленному достойную жизнь. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Роман Мальков и Анастасия Макеева. Из Любляны, с любовью...
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
Последние материалы
Путин установил дату празднования Дня отца в России
Эксперт: в ВСУ не знали точных характеристик ракеты, сбившей Ту-154 20 лет назад
В Госдуме рассказали о перспективах признания "Спутника V" в ВОЗ
Forbes: Европа находится на грани энергетической катастрофы
На Украине назвали единственный выход из газового кризиса
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию об отмене массовых мероприятий
Случаи маскировки COVID-19 под другие болезни выявили медики в РФ
Научная "ролевая игра" помогла понять, как неандертальцы охотились на птиц
Академик РАН объяснил выбор лауреатов Нобелевской премии по медицине
Анастасия Макеева показала Романа Малькова в душе
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Со свиным рылом в калашный ряд: Захарова ответила Зеленскому

Официальный представитель российского МИД решила ответить на слова президента Украины о "наглой" внешней политике страны.

Со свиным рылом в калашный ряд: Захарова ответила Зеленскому
Тимошенко назвала "сенсационной" цену газа на Украине и обвинила кабмин во лжи
Политика. Новости и аналитика
Тимошенко назвала "сенсационной" цену газа на Украине и обвинила кабмин во лжи
Российский шоу-бизнес
Жорин оценил шансы Шаляпина "отхватить куш" после смерти супруги
Российский шоу-бизнес
Сын Блёданс побывал на шоу Галкина "Лучше всех!"
Ирина Шлионская Научная "ролевая игра" помогла понять, как неандертальцы охотились на птиц Ирина Шлионская Вячеслав Шпаковский Что нам стоит дом построить: новые технологии только кажутся дорогими Вячеслав Шпаковский Усам Оздемиров "Роскосмос" побеждает в космической гонке с США благодаря кино Усам Оздемиров
Катастрофы
Сын пассажира Ту-154, сбитого 20 лет назад ВСУ, назвал причины трагедии
Российский шоу-бизнес
Гарика Харламова заметили на венчании наследника династии Романовых
"Отцовские правила жизни" раскололи мнения соцсетей
Общество
"Отцовские правила жизни" раскололи мнения соцсетей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников