Здоровье Анастасии Макеевой пошатнулось. Женщина из-за стресса, вызванного всеобщей травлей, лишилась голоса и вынуждена была отказаться от проектов. В итоге пострадали и финансовые дела актрисы. Ради денег Макеева даже показала, как её возлюбленный принимает душ.
Анастасия Макеева вынуждена нести на своих плечах все финансовые тяготы. Её супруг зарабатывает всего 65 тысяч рублей в месяц. После уплаты алиментов от этих денег практически ничего не остаётся.
Артистка решила заработать, рекламируя средства для ухода за волосами своей косметической линии. Оперная дива сняла своего супруга в чём мать родила во время купания в душе.
Это было сделано для привлечения внимания к чудо-шампуню, который она активно рекламирует.
"Муж отжал у меня мой шампунь и кондиционер. Ну нравится ему запах и мыть голову моими разработками. Кстати, живой коллаген восполняет ваши потерянные с годами ресурсы эластичности кожи и пробуждает к активности уснувшие волосяные луковицы. Отсюда эффект густоты волос. А на самом деле, нет никакого чуда. Просто при использовании шампуня и кондиционера на основе живого коллагена к вам возвращается та густота волос, что была в далекие школьные годы, когда все волосяные луковицы были активны", — подписала актриса ролик, рекламируя свой товар.
Анастасия признаётся, что она всего добилась тяжёлым трудом. Квартиру артистка приобрела в ипотеку, однако не смогла расплатиться с долгами. Выкупить жильё ей помогли родители-пенсионеры. Сейчас артистка борется за своё счастье, пытаясь обеспечить себе и своему возлюбленному достойную жизнь.
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