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Валерия Гай Германика обвинила соседей в порче картины

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Эпатажный режиссёр Валерия Гай Германика намерена взыскать через суд с соседей компенсацию, так как они повредили ценный предмет искусства.

Валерия Гай Германика обвинила соседей в порче картины

Валерия Гай Германика обратилась за помощью в судебные органы с жалобой на действия соседей, повлёкшие повреждение приобретённой ею за большие деньги картины.

Режиссёр ранее купила квартиру на Большой Дмитровке. Деятель кино провела в элитном жилье капитальный ремонт и украсила интерьер картиной Юлии Заставы под названием "Удовольствие приходит во время еды".

Валерия нечасто наведывалась в городскую квартиру, так как большую часть времени проживает за городом.

Как сообщает Telegram-канал Mash, в очередной свой визит Гай Германика ужаснулась тому, какой ущерб нанесли ей соседи. Она обнаружила в своём жилье последствия потопа.

Режиссёр обнаружила вздувшийся паркет, но больше всего её напугала порча картины "Удовольствие приходит во время еды".

Германика уверена, что виноваты во всём соседи сверху, снимающие жильё.

Ущерб имуществу специалисты оценили в сумму 408 тысяч рублей, но урегулировать конфликт мирно не получилось. В итоге Германика наняла юристов и обратилась с иском в суд.

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