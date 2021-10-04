Волочкова показала нового возлюбленного, заменившего ей Олега

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова снова демонстрирует наполненную счастьем личную жизнь. Балерина в образе тигрицы со своим новым избранником порезвились в осенней листве.

Анастасия Волочкова с бойфрендом

Анастасия Волочкова ранее справедливо заметила, что такая яркая женщина, как она, просто не может быть одна.

"Правда о личном. От первого лица хочу сказать, что у меня действительно сейчас есть романтические отношения с красивым и сексуальным мужчиной. Он не имеет отношения к шоу-бизнесу. Он очень меня любит и это взаимно…. Чего и всем желаю!" — написала Волочкова в своём Instagram-аккаунте.

После Волочкова продолжила свои конспирологические игры и опубликовала видео с "фрагментами" своего бойфренда. На видео заметна спина некого счастливца. Мужчина с балериной кидаются жёлтыми листьями. Анастасия наряжена в костюм с тигриным принтом.

"На улице осень, а в душе Весна! Такая радость на сердце! Влюбленность — волшебное чувство! Многие об этом мечтают… А мне, видимо, судьба никогда не даёт быть одной и окружает меня любовью, вниманием и заботой. Я всем желаю любить и быть любимыми!" — написала танцовщица.

Подписчики не оставили без внимания ошеломляющую новость.

"Череда Олегов продолжается…"; "В этот раз аж целую половину спины с рукой и половину ноги ухажера показала. Так счастлива, так счастлива! Давай уже садись своим шпагатом, ему на шею!" — писали фолловеры.

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