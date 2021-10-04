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Охлобыстин в короткие сроки выдал двух дочерей замуж

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Отец шестерых детей Иван Охлобыстин, судя по всему, поставил на поток свадьбы дочерей. Недавно ещё он вёл под венец наследницу Анфису, а теперь выдал замуж ещё и Евдокию. Девушка ранее поймала свадебный букет на брачном торжестве сестры.

Дочь Охлобыстин Евдокия с женихом
Дочь Охлобыстина Евдокия с женихом

Дочери звезды "Интернов" не засиделись в девках. Красавицы спешно повыскакивали замуж.

О радостном событии Иван Охлобыстин сообщил в своём Instagram-аккаунте. Он опубликовал снимки с росписи и венчания второй наследницы.

На одном из фото артист стоит у ЗАГСа с супругой.

"Дело в шляпе, любовь моя! Вторая пошла!" — пишет артист.

В праздничные костюмы нарядили даже собак.

"Георгий, Евдокия, Джонни и Глафира", — подписал Охлобыстин снимок, на котором счастливые молодожёны держат в руках разряженных пёсиков.

Подписчики "преподобного Иоанна" (как сам себя нарёк в Сети артист) принялись поздравлять плодовитого отца, чей дом одна за другой покидают дочери.

"Совет да любовь! Девочки выросли! Счастья им!" — писали фолловеры.

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Свадьба дочери Ивана Охлобыстина
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова
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