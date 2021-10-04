Отец шестерых детей Иван Охлобыстин, судя по всему, поставил на поток свадьбы дочерей. Недавно ещё он вёл под венец наследницу Анфису, а теперь выдал замуж ещё и Евдокию. Девушка ранее поймала свадебный букет на брачном торжестве сестры.
Дочери звезды "Интернов" не засиделись в девках. Красавицы спешно повыскакивали замуж.
О радостном событии Иван Охлобыстин сообщил в своём Instagram-аккаунте. Он опубликовал снимки с росписи и венчания второй наследницы.
На одном из фото артист стоит у ЗАГСа с супругой.
"Дело в шляпе, любовь моя! Вторая пошла!" — пишет артист.
В праздничные костюмы нарядили даже собак.
"Георгий, Евдокия, Джонни и Глафира", — подписал Охлобыстин снимок, на котором счастливые молодожёны держат в руках разряженных пёсиков.
Подписчики "преподобного Иоанна" (как сам себя нарёк в Сети артист) принялись поздравлять плодовитого отца, чей дом одна за другой покидают дочери.
"Совет да любовь! Девочки выросли! Счастья им!" — писали фолловеры.
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