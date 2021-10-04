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Жорин оценил шансы Шаляпина "отхватить куш" после смерти супруги

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Канадская бизнес-леди Татьяна Дэвис скончалась от коронавируса, не прожив в браке с Прохором Шаляпиным и двух месяцев. После её смерти знаменитый вдовец автоматически стал наследником многомиллионного состояния покойной жены. Юрист объяснил, так ли всё удачно складывается для Прохора Шаляпина в материальном плане.

Жорин оценил шансы Шаляпина "отхватить куш" после смерти супруги

Татьяна Дэвис не скупилась на роскошную жизнь вместе с молодым супругом, однако Прохору не долго пришлось пользоваться щедростью жены. Вскоре после свадьбы Татьяна слегла с "ковидом". Болезнь оказалась сильнее, и 42-летняя женщина покинул этот мир.

Перед свадьбой Дэвис, которая владела сетью юридических фирм, обезопасила свой брак, заставив Прохора поставить свою подпись под объёмным брачным контрактом, который насчитывал целых 150 страниц.

Звёздный юрист Сергей Жорин объяснил, может ли Шаляпин претендовать на сказочное богатство умершей супруги.

"Брачный контракт, в некоторой части, имеет значение для вступления в наследство. Если бы контракта не было, то Проше полагалась бы половина совместно нажитого имущества", — цитирует слова Жорина Пятый канал.

Жорин пояснил, что наследниками первой очереди, наряду с родителями покойной, становится с муж, однако наличие брачного контракта усложняет дело.

"Если был брачный контракт, то нужно посмотреть, что ему принадлежит в соответствии с этим документом. Тогда это имущество также вычленяется из наследственной массы и передается ему", — отметил Жорин.

Жорин удивляется, не понимая для чего нужен контракт на 150 страницах и какие многочисленные пункты он может включать.

Есть вероятность, что Татьяна прописала, что Прохор не может претендовать на имущество, которое она заработала до замужества. Если Татьяна не вспомнила о муже в завещании, то Шаляпин может остаться ни с чем.

"Если наряду с брачным контрактом, в котором Шаляпин отсутствует, он также не указан в завещании, то тогда он на 100% "пролетает", — подытожил звездный адвокат.

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Вдовец Шаляпин признался, что сделает с наследством умершей жены
Автор: Елена Былкина
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