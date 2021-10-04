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Регина Дубовицкая обиделась на шутку звезды "Аншлага"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ведущая юмористической программы "Аншлаг" не оценила шутку в её адрес. По словам куплетиста Николая Бандурина, после его остроты звезда ТВ выгнала его из передачи, уверив комика, что без неё он "сдохнет".

Регина Дубовицкая обиделась на шутку звезды "Аншлага"

Известный артист-куплетист Николай Бандурин, выступающий в дуэте с Михаилом Вашуковым, рассказал, что однажды Регина Дубовицкая устроила ему "публичную порку", обвинив комика в плагиате во время пресс-конференции с журналистами.

Бандурин не остался в долгу и исполнил про свою начальницу сатирическую частушку.

"Я "Аншлаг" смотрю и плачу, что за мать етицкая?! А там Регина в передаче слишком Дубовицкая", — спел артист-куплетист.

Это очень не понравилось маме "Аншлага". Регина Игоревна разорвала с куплетистами контракт и пообещала обидчикам, что они без неё "сдохнут".

Впрочем, Дубовицкая оказалась дамой не злопамятной. В программе "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой Бандурин по условиям программы разыграл Регину Игоревну.

Он позвонил властной женщине и попросился назад в "Аншлаг", уверив, что снова поёт в дуэте с Михаилом Вашуковым, а шутки им пишет сам Максим Галкин.

Дубовицкая встретила "заблудшую овцу" добросердечно. Она, не помня старых обид, согласилась принять обратно артиста, который образумился.

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Автор: Елена Былкина
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