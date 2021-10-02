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Масляков об аналоге КВН на канале ТНТ: "Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Все уже привыкли к тому, что бывшие квнщики находят приют на канале ТНТ. На этот раз развлекательный канал собрал всех заметных выпускников Клуба Весёлых и Находчивых и заставил их бороться за 30 миллионов рублей. В формате шоу многие разглядели привычный КВН. Александр Масляков отмечает, что его воспитанники поступают аморально, копируя проект Первого канала.

Масляков об аналоге КВН на канале ТНТ: "Всё вокруг колхозное, всё вокруг моё"

Кения Собчак с восторгом анонсировала шоу "Игра" в своём ТГ-канале. Она отмечала, что с квнщиков берут деньги за участие в высшей лиге. Теперь же юмористы-самоучки играют бесплатно и претендуют на солидный куш.

Впрочем, после первых выпусков шоу Ксения Анатольевна разочаровалась в проекте, отметив, что комики не смогли выйти за рамки привычного КВН.

Руководитель клуба весёлых и находчивых Александр Масляков прокомментировал дерзость тех ребят, который он взрастил в классическом КВН.

"Как раньше говорили: "все вокруг колхозное, все вокруг мое". Не попытавшись даже как-то что-то видоизменить, они берут проект, существующий много лет, и лепят его за большие деньги. Там у них в итоге будут какие-то чемпионы, которые должны получить 30 миллионов рублей. Мне не то что бы стыдно за них, хотя это аморально, на мой взгляд, по отношению к сотням тысяч молодых ребят, которым эта игра интересна", — цитирует слова Александра Васильевича "Комсомольская правда".

При этом Масляков отмечает, что не намерен судиться со своими "птенцами", заявившими о самостоятельности.

"Ну, если судиться, то это, наверное, должен делать канал. Очевидно, что это калька формата, сделанная для другого канала. Не знаю, какое решение будет принято. Лично я не собираюсь ни с кем судиться. Я собираюсь потратить силы, которые мне Господь Бог оставил, на дело, которое я люблю и в котором вижу смысл," — отметил руководитель КВН.

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